Bağcılar’da zehirli binalar tespit ediliyor

Bağcılar Belediyesi, kanserojen özelliğe sahip olan ve birçok hastalığa yol açan asbestin insan sağlığına zarar vermemesi amacıyla yıkım yapılacak binalar için "Asbest yoktur" raporu istiyor. 2017'de hayata geçirilen uygulama kapsamında şimdiye kadar kontrolü yapılan 531 binanın 119'unda asbest içeren malzemeye rastlandı. Bu binalardan 74 ton 435 kilogram asbestli malzeme söküldü.Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Uluslararası Kanser Araştırma Merkezi'nin 'Kanserojen Maddeler' listesinde yer alan asbestin, 2010'dan itibaren her türlü üretimi ve kullanımı yasaklanınca inşaat sektöründe kullanılmasına son verildi. Bu tarihten önce yapılan binaların birçoğunun inşaat malzemelerinde asbestli malzeme kullanılıyordu. Eski binaların yapımında kullanılan asbest, gerekli önlemler alınmadan gerçekleşen yıkımlarda başta akciğer kanseri, nefes darlığı gibi birçok solunum hastalığına neden olabiliyor. Bu yüzden yıkım öncesinde binalarda denetim yapılması, varsa asbestli malzemenin sökümünün insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik" uyarınca yıkımdan önce asbest raporu ve asbest sökümü zorunluluğu getirildi. Bağcılar Belediyesi de 2017'de başlattığı uygulamayla asbest raporu konusunda denetimlerini artırdı. Kentsel dönüşüm olsun veya olmasın yıkımına karar verilen binalar için "Asbest yoktur" raporu isteniyor. Müteahhit veya yapı sahibi rapor çıkarmaz, sökümü kendi yapar ve parçaları etrafa atarsa para cezası uygulanıyor.İlçede 2017'den bugüne kadar 531 binada asbest kontrolü yapıldı. Yapılardan 119'unda asbestli malzeme bulunurken 412'sinde ise herhangi zararlı bir duruma rastlanmadı. Rapor sonucunda tehlikeli görülen binalardan uzmanlarca yapılan sökümlerde 74 ton 435 kilogram asbest içeren malzeme ele geçirildi. Malzemelerin çoğunluğunu eternit, marley ve kazan contası oluşturuyor.Asbestin insan sağlığını etkilememesi için asbest raporu konusunda titiz davrandıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Yıkımı gerçekleştirilecek binalarda asbest olup olmadığını belirlemeden yıkım çalışması başlatmıyoruz. Yıkım ruhsatı vermeden önce ilçemiz içinde tüm binalarla ilgili 'Asbest yoktur' raporunu istiyoruz. Bizim için her şeyden önce sağlık gelir. O yüzden yıkımdan önce tehlikenin önüne geçmek için uğraşıyoruz" dedi.Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün asbest kontrolleri mühendisler tarafından özveriyle sürdürülüyor.