Başına çuval geçirip fidye istediler! O çocuk kurtarıldı!

İstanbul Esenler'de, küçük yaştaki yabancı uyruklu bir çocuk kaçırılarak rehin alındı. Şüpheliler, ellerini bağlayıp başına çuval geçirdikleri çocuğun fotoğrafını paylaşarak akrabalarından fidye istedi. İstedikleri paranın ödenmemesi halinde, rehin aldıkları F.Y.'nin böbreklerini satacağını ifade eden üç şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü Polislerince yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'un Esenler ilçesinde 4 Ocak Pazartesi günü meydana gelen olayda; Suriye uyruklu A.A., akrabası F.Y.'nin kaçırıldığı yönünde polise bir ihbarda bulundu. İddiaya göre 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen F.Y., 3 Ocak Pazar günü kimliği belirlenemeyen kişilerce kaçırıldı. A.A., şüphelilerin, internet üzerinden kendisine ulaşarak, akrabası F.Y.'nin kafasına çuval geçirilmiş bir fotoğrafını gönderdiklerini ve sekiz bin dolar fidye istediklerini ifade etti. İstenilen paranın ödenmemesi halinde ise akrabası F.Y.'nin böbreklerini satmakla tehdit edildiğini söyleyen A.A., polisten çocuk yaştaki akrabasının bulunmasını talep etti.

ELLERİ ARKADAN BAĞLI HALDE BULUNDU



Şüphelileri yakalamak hemen harekete geçen Çocuk Şube Müdürlüğü Polisleri, konu hakkında bir inceleme başlattı. F.Y.'nin son görüldüğü bölgedeki kameraları incelemeye alan polis, kaçırılan çocuğun Pendik'te bulunan bir binada tutulduğunu tespit etti. Pendik'in Çam Çeşme Mahallesi'nde bulunan adrese operasyon düzenleyen İstanbul Polisi, adreste bulunan ve Suriye uyruklu olduğu öğrenilen üç şüpheliyi gözaltına alındı. Küçük yaştaki çocuk ise farklı bir odada elleri arkadan bağlanmış ve yalnız bırakılmış bir şekilde bulunarak muhafaza altına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise bir bıçak ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Küçük yaştaki F.Y.'yi kaçırarak rehin alan ve sekiz bin dolar fidye isteyen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.