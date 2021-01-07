Biber gazı ve beyzbol sopasıyla soygun girişimi

ANKARA'DA yüzlerine maske takan H.K. ve S.E. önce Yenimahalle'de muayenehanesine girdikleri diş hekimini el ve ayaklarını bağlayarak gasp etti. Daha sonra da Keçiören'deki bir kuyumcuya gelen soyguncular, tezgâhın arkasındaki işyeri sahibinin yüzüne biber gazı sıktı. Kuyumcu kendisini tezgâhın altına atarak kasadaki silahını almaya çalıştı. Bunu fark eden soygunculardan H.K., bu kez yanında getirdiği beyzbol sopasıyla kuyumcunun başına vurmaya başladı. Kuyumcu darbelere rağmen silahını almayı başarırken, iki saldırgan kaçtı. 175 kameranın 263 saatlik görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, 2 soyguncuyu farklı adreslerde gözaltına aldı. Olayda kullandıkları silah görünümlü çakmak ve beyzbol sopası da ele geçirildi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.