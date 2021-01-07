Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı sonrası tedbirler ve yasaklar kalkacak mı?

Bilim Kurulu Toplantısı ile ilgili gelen son dakika haberler, 83 milyon tarafından yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararları ile başta sokağa çıkma yasağı ve market çalışma saatlerindeki düzenleme olmak üzere yeni tedbirler uygulanmaya başlamıştı. Tedbirlerin 1 ayı aşkın süredir uygulanması ve vaka sayısındaki olumlu seyir nedeniyle, bir sonraki toplantı tarihi ve önlemlerin ne zmaan kalkacağı merak ediliyor. Peki, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte konuya ilişkin gelişmeler…
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu toplantısının ne zaman yapılacağına ilişkin detaylar ve toplantı gündmei bu başlık altında yer alıyor.
BİLİM KURULU BUGÜN TOPLANIYOR!
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17:00'de toplanacak. Sonrasında saat 19:00'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapması bekleniyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile video konferans aracılığıyla görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede İngiltere'deki mutasyon ve aşı çalışmaları başta olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine yönelik son gelişmeler ele alınacak. Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, bugün saat 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.
KOVİD-19'DA EV İÇİ BULAŞMA ORANLARI YÜZDE 85'E YÜKSELDİ
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "ev içi bulaşmalara karşı tedbir" çağrısı yaptı.
Kısıtlamalar ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarının düştüğünü, buna rağmen virüsün bulaşma yollarının değişmeye başladığını aktaran Koca, "Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım." değerlendirmesinde bulundu.