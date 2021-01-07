Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı sonrası tedbirler ve yasaklar kalkacak mı?

Bilim Kurulu Toplantısı ile ilgili gelen son dakika haberler, 83 milyon tarafından yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararları ile başta sokağa çıkma yasağı ve market çalışma saatlerindeki düzenleme olmak üzere yeni tedbirler uygulanmaya başlamıştı. Tedbirlerin 1 ayı aşkın süredir uygulanması ve vaka sayısındaki olumlu seyir nedeniyle, bir sonraki toplantı tarihi ve önlemlerin ne zmaan kalkacağı merak ediliyor. Peki, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte konuya ilişkin gelişmeler…

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu toplantısının ne zaman yapılacağına ilişkin detaylar ve toplantı gündmei bu başlık altında yer alıyor.