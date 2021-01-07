Bir günde 162 gözaltı

Gaziantep'te polisin bir günde yaptığı çalışmalarda 73 uyuşturucu ve hırsızlık zanlısı ile aranan 89 kişi yakalandı.

6 Ocak günü il genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 40 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise 89 kişi yakalanırken, hırsızlık yaptıkları tespit edilen 33 şahıs da gözaltına alındı. 13 faili meçhul olayın aydınlatıldığı hırsızlık operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 3'ü gönderildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Yapılan çalışmalarda 399 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız 4 tabanca, 5 tüfek, 1 kurusıkı tabanca, çok sayıda çalıntı elektronik eşya, kablo, gıda malzemesi, 10 litre kaçak viski, 1.5 litre viski aroması, 30 lt etil alkol, 145 paket gümrük kaçağı sigara, 41 kesici alet ele geçirildi.