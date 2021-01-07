Bitlis Valisi'nden Gazitepe üs bölgesine ziyaret

Beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Vali Yardımcısı Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile birlikte Gazitepe Üs bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerine ziyarette bulunan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, bölgedeki güvenlik tedbirleri ile ilgili bilgiler aldı.

Bir dönem terör örgütü mensuplarının yoğun olarak kullandığı güzergah olan Gazitepe Üs bölgesi Bitlis-Baykan yolu üzerinde bulunuyor. Üs Bölgesinde bulunan güvenlik güçleriyle bir süre sohbet eden Vali Çağatay, bölgenin huzur ve güvenliği açısından çok önemli olan, Gazitepe Üs Bölgesi'nin yapımının tamamlanmasıyla teröre büyük darbe vurulacağını söyledi.

Vali Çağatay konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah toplumumuzla, vatandaşımızla, güvenlik güçlerimizle onlara bu bölgeyi dar edeceğiz. Bu Gazitepe Üs Bölgesinin yapımında emeği geçen İl Özel İdaresi, Orman İşletme Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Müdürlüğüne teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerin de emeğiniz şuan burada bulunan Jandarma Komutanlığı personeli kadar büyük. Burada gerçekten büyük işler başardık, Allah hepinizi korusun."

Vali Çağatay, Üs Bölgesini gezip buradaki güvenlik güçlerinden bölge hakkında gerekli bilgileri aldı. Daha sonra İl Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunan SkyRanger ve Kamıkaze Droneları hakkında görevli personelden bilgi alarak dronelara test uçuşu yaptırdı.

BAKAN SOYLU İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Gazitepe Üs Bölgesi ziyareti sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüntülü görüşerek bölge hakkında bilgi verdi. İçişleri Bakanı Soylu, bölgede bulunan güvenlik güçlerine ve bu Üs Bölgesinin yapımında emeği geçen tüm kurumları tebrik etti.