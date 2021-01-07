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Haberler Yaşam Haberleri Bugün bakkal ve marketler kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK, Migros Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Market çalışma saatleri 2021!

Bugün bakkal ve ? , , , , kaçta kapanıyor? 2021!

Sokağa çıkma yasağı ile birlikte merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre kısıtlama saatlerinde 10.00-17.00 saatleri aralığında vatandaşların evlerine en yakın işyerlerinden ihtiyaçlarını gidermelerine izin veriliyor. , , , Carrefour, , File farklı saat dilimlerinde olmak üzere açık olacak marketlerin kaçta açılıp kapandığı ile ilgili yayınlanan genelge detayları ise belli oldu. Peki Bugün bakkal ve ? BİM, A101, ŞOK, Migros , kaçta kapanıyor? Market çalışma saatleri 2021!

Giriş Tarihi: 7.1.2021 09:33 Son Güncelleme: 7.1.2021 09:35 ABONE OL
Bugün bakkal ve marketler kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK, Migros Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Market çalışma saatleri 2021!

İçişleri Bakanlığı koronavirüs genelgesine göre market çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Hafta içi ve hafta sonu farklı saatlerde açık olan ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için market ile bakkallara gitmek isteyen vatandaşlar BİM, A101, ŞOK, MİGROS market çalışma saatlerini içerisinde alışverişlerini tamamlaması gerekiyor. Peki Bugün bakkal ve marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK, Migros Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Market çalışma saatleri 2021!

BUGÜN BAKKAL VE MARKETLER AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?

Market çalışma saatleri sabahın ilk ışıklarından itibaren araştırılıyor. BİM, A101, Migros, Carrefour, ŞOK, File gibi birçok market çalışma saatlerini resmi sitesi üzerinden duyururken genelgede yayımlanan detaylara göre; 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verildiği biliniyor..

İşte market çalışma saatleri 2021

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, öte yandan hafta içi sabah 10.00'dan akşam 20.00'a kadar hizmet verebiliyor.

Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

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Bugün bakkal ve marketler kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK, Migros Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Market çalışma saatleri 2021!
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