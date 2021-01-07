Bugün bakkal ve marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 7 Ocak 2021 Perşembe BİM, A101, ŞOK, Migros Marketler kaça kadar açık?

İçişleri Bakanlığı koronavirüs genelgesine göre market çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Hafta içi ve hafta sonu farklı saatlerde açık olan ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için market ile bakkallara gitmek isteyen vatandaşlar BİM, A101, ŞOK, MİGROS market çalışma saatlerini içerisinde alışverişlerini tamamlaması gerekiyor. Peki Bugün bakkal ve marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK, Migros Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Market çalışma saatleri 2021!

BUGÜN BAKKAL VE MARKETLER AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?

Market çalışma saatleri sabahın ilk ışıklarından itibaren araştırılıyor. BİM, A101, Migros, Carrefour, ŞOK, File gibi birçok market çalışma saatlerini resmi sitesi üzerinden duyururken genelgede yayımlanan detaylara göre; 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verildiği biliniyor..

İşte market çalışma saatleri 2021