Bugün bakkal ve marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 7 Ocak 2021 Perşembe BİM, A101, ŞOK, Migros Marketler kaça kadar açık?

İçişleri Bakanlığı koronavirüs genelgesine göre market çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Hafta içi ve hafta sonu farklı saatlerde açık olan ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için market ile bakkallara gitmek isteyen vatandaşlar BİM, A101, ŞOK, MİGROS market çalışma saatlerini içerisinde alışverişlerini tamamlaması gerekiyor. Peki Bugün bakkal ve marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK, Migros Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Market çalışma saatleri 2021!
Market çalışma saatleri sabahın ilk ışıklarından itibaren araştırılıyor. BİM, A101, Migros, Carrefour, ŞOK, File gibi birçok market çalışma saatlerini resmi sitesi üzerinden duyururken genelgede yayımlanan detaylara göre; 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verildiği biliniyor..
İşte market çalışma saatleri 2021
Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, öte yandan hafta içi sabah 10.00'dan akşam 20.00'a kadar hizmet verebiliyor.
Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.