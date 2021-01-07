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Büşra Konyar'ın ölümünde son dakika haberi: Gizemli kurşun...

Henüz 17 yaşında yorgun mermi kurbanı olan Büşra Konyar'ın ölümüyle ilgili son dakika haberi! Son yolculuğuna uğurlanan talihsiz genç kızın hayatına son veren yorgun mermi olayındaki gizeme ilişkin çalışmalar sürerken ortaya çıkan son görüntüleri de görenlerin yüreğini sızlattı. Konyar'ın ölümünden sorumlu olduğu belirtilen da gözaltına alındı işlemlerinin ardından tutuklandı. İşte artık aramızda olmayan Büşta Konyar'ın beklenmedik bir şekilde vefat edişine neden olan kurşunla ilgili son dakika bilgileri

DHA
Giriş Tarihi: 7.1.2021 14:16 ABONE OL
Büşra Konyar'ın ölümünde son dakika haberi: Gizemli kurşun...

SON DAKİKA! Tokat'a bağlı Erbaa ilçesinde başına isabet eden yorgun mermi nedeni ile ağır yaralanan lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Büşra Konyar, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Başına gelen yorgun merminin kurbanı olan Büşra Konyar, gözyaşları arasında Tokat'ta gerçekleşen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Büşra'nın başındaki mermi çekirdeği otopsi ile alınarak gerekli işlemler yapıldı ve sorumlusu olduğu düşünülen kişi gözaltına alınarak tutuklandı.

İşte Büşra'nın ölümündeki kritik detay ve görüntüler;

BÜŞRA KONYAR'I ÖLÜME GÖTÜREN OLAYDA ÇARPICI GERÇEK

Büşra'nın ölümüne neden olan olay, geçen hafta perşembe günü, ilçe merkezindeki Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Nakşiye ve İbrahim Konyar çiftinin 3 çocuğundan Hanife Büşra Konyar, alışverişten eve dönerken, kuzeni Şevval Keskin ile yürüdüğü sırada kaldırımda aniden düştü.

MERMİ GELDİĞİ SONRADAN TESPİT EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Konyar'ın başına yorgun mermi isabet ettiği ortaya çıktı.

6 GÜN YAŞAM SAVAŞI VERDİ

Bu talihsiz olay sonrasında ağır yaralanan Büşra Konyar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde 6 gündür tedavi gören Konyar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARI VE FERYATLARLA TOPRAĞA VERİLDİ

Büşra Konyar'ın cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Erbaa ilçesine getirildi. Büşra'nın cenazesi helallik alınması için Mimar Sinan Mahallesindeki baba ocağında getirildi. Burada Büşra'nın anne- babası ile ablası Esma Konyar büyük üzüntü yaşadı. Büşra'nın ablası Esma Konyar helallik alınmasının ardından cenaze kaldırılırken "Bizi birbirimizden ayırmayın" diye feryat ederek gözyaşı döktü. Büşra'nın cenazesi daha sonra Şehir Mezarlığı'na getirildi.

CENAZESİNDE HÜZÜN HAKİMDİ

Cenaze namazına Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Yıldız, Büşra'nın okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazı önce Erbaa ilçesi Müftülük Vaazi Duran Ali Durupınar vatandaşlara bilinçsizce silah ateşlenmemesi konusunda uyarıda bulundu. Cenaze namazının ardından Hanife Büşra Konyar gözyaşlarıyla Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

"ARTIK BU SON OLSUN"

Büyük bir üzüntü yaşadıklarını söyleyen Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, "Büşra ve ailesini yakından tanıyordum. Duyduğumda çok üzüldüm. Çok iyi bir kızdı. Herkes tarafından sevilen birisiydi. Sürekli ders çalışan bir kızımızdı. Bu olay inşallah ibret olur. Ben tüm vatandaşlardan rica ediyorum, silahı poligonlarda kullansınlar. Bu olay son olsun. Bu olay bu durumu bitirsin. Silahlar artık sevinçte kullanılmasın, eğlencede kullanılmasın. Bu canımızı sıkan durum son olsun" dedi.

"DOĞRU DEĞİLDİR" DEDİLER İNANMADILAR

Büşra Konyar'ın sınıf arkadaşı Tuğba Karadağ ise, "Çok iyi biriydi. Duyduğumda inanamadım. Doğru değildir diye ümit ettim. Çok üzüldüm. Dersleri çok iyiydi. Sınıfta okulda herkes tarafından sevilen bir arkadaşımızdı. İnşallah Allah cennetine alır" diye konuştu.

BÜŞRA'NIN SON GÖRÜNTÜSÜ

Otopsi sonucu kafasından çıkarılan mermi çekirdeği üzerindeki çalışmalarla bir şüpheli yakalandı. Olayın ardından polisin yoğun çalışması sonucu yakalanan silahla ateş açtığı tespit edilen şüpheli Ömer Kaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

SON GÖRÜNTÜLERİ YÜREK BURKTU

Hayatını kaybeden Hanife Büşra Konyar'ın okulunun 2019 yılında düzenlediği şiir programında çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Tokat'ta başına yorgun mermi düşen genç kız yaşam mücadelesini kaybetti | Video

Programda Zeki Müren'in pranga adlı şiirini seslendiren genç kızın "yaşamayı öğretirken öldürdün beni, cezan pranga olmalı" bölümünü söylediği anlar ve program sonunda yaptıkları selamlama anları görüntülere yansıdı.

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Büşra Konyar'ın ölümünde son dakika haberi: Gizemli kurşun...
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