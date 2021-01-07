Büşra Konyar'ın ölümünde son dakika haberi: Gizemli kurşun...

"ARTIK BU SON OLSUN"

Büyük bir üzüntü yaşadıklarını söyleyen Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, "Büşra ve ailesini yakından tanıyordum. Duyduğumda çok üzüldüm. Çok iyi bir kızdı. Herkes tarafından sevilen birisiydi. Sürekli ders çalışan bir kızımızdı. Bu olay inşallah ibret olur. Ben tüm vatandaşlardan rica ediyorum, silahı poligonlarda kullansınlar. Bu olay son olsun. Bu olay bu durumu bitirsin. Silahlar artık sevinçte kullanılmasın, eğlencede kullanılmasın. Bu canımızı sıkan durum son olsun" dedi.