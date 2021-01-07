Büyükşehir’in ödüllü sanal şiir okuma yarışmasına yoğun ilgi

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından düzenlenen yarışma İstiklâl Şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 85'inci yıl dönümünde anılırken, ortaokul ve lise öğrencileri de Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini yeniden seslendirecek. Başvuru süresi 27 Aralık-10 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen ve il sınırları içerisinde düzenlenen 'Asım'ın Nesli, Akif'in Şiirlerine Ses Veriyor' adlı Şiir Okuma Yarışması, il ve ilçede bulunan ortaokul ve liseli gençlerden büyük ilgi gördü. Yarışma başvurularının ilk haftasında alınan başvuru sayısı 250'ye ulaştı.

BAŞVURULAR SOSYAL MEDYADAN

Asım'ın Nesli, Akif'in Şiirlerine Ses Veriyor, Şiir Okuma Yarışması'na nasıl başvuru yapılacağına dair KAYMEK A.Ş. sosyal medya hesaplarından bir de bilgilendirici video paylaşımı yapıldı. Adım adım anlatımı gerçekleştirilen videoda öğrenciler, şiir okuma ekran kaydına tıklayarak cep telefonu veya kameradan kaydı başlatacak. Kayıt başlayınca öğrenciler adını, soyadını, sınıfını ve okulunu söyleyip ardından ise şiirini okuyarak kaydını tamamlayacak. İkinci adımda ise öğrenciler web sitesi üzerinden form doldur kısmına tıklayarak burada karşısına çıkan formu eksiksiz dolduracak. Sonrasında ise formun altında yer alan 'gözat' kısmından video yüklemeyi gerçekleştirerek başvurusunu tamamlayacak.

ÖDÜLLÜ YARIŞMAYA SON KATILIM 10 OCAK

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK A.Ş. tarafından düzenlenen Asım'ın Nesli, Akif'in Şiirlerine Ses Veriyor Şiir Okuma Yarışması, ortaokul ve lise düzeyinde olmak üzere iki kategoride yapılacak ve seçici kurul tarafından değerlendirilecek. KAYMEK, yarışmada 1. olanlara laptop, 2. olanlara tablet, (ekran boyutu 10") 3. olanlara tablet (ekran boyutu 7") hediye ederken, 4. 5. ve 6. olan yarışmacılara mansiyon ödülü olarak 500 TL değerinde kitap seti ve kaynak kitap hediye edecek. Yarışmaya başvurular, 10 Ocak Pazar günü sona erecek.