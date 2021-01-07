Çaldıkları altınla araba aldılar

Gaziantep'te bir işyerinden 20 bin lira değerinde altın çalan 2 kişi, çaldıkları altınları bir araçla takas ederken yakalanarak gözaltına alındı.

Şehitkamil ilçesinin Gazikent mahallesinde meydana gelen olayda, 2 kişi araçla geldikleri işyerinin önünde durup lavabonun yerini sordu. Şahıslardan biri bekçiyi lavabo nedeniyle oyalarken, diğeri kulübedeki dolapta bulunan 20 bin lira değerinde bilezik, kolye ve yüzüğü alarak aracına döndü. Şahısların ayrılmasından sonra altınlarının alındığını fark eden bekçi durumu polise bildirdi.

Şikayet üzerine harekete geçen Şehitkâmil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, güvenlik kameralarından tespit ettikleri 2 şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Altınları çaldıktan sonra başka bir kuyumcuda bozdurmayan şahıslar internet üzerinden görüştükleri bir şahsın aracını altın takasıyla satın almak isterken suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklanıp cezaevine gönderildi. Ele geçen altınlar ise sahibini teslim edildi.