Ceviz içi uyuşturucu!

Malatya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve istihbarat Şube Müdürlükleri görevlileri doğu illerinden batı illerine sefer yapan K.S isimli şahsın kullandığı yolcu minibüsünde ceviz çuvallarının içine saklanmış 100 kilo 250 gram Eroin maddesi ele geçirdi. Yakalanan K.S isimli şahıs adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan 100 kilo 250 gram eroin ele geçiren polis ekipleri, uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM Genel Kurulundaki konuşmasına destek verdi.

Soylu, konuşmasında Yüksekova'ya ve Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacağını, Derecik'te temelleri attıklarını belirterek, "Ohhh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not, not" ifadelerini kullanmıştı.