Çiftçinin hizmetine 50 yeni araç

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde ilçe müdürlüklerinde hizmet aracı olarak kullanılacak araçların dağıtımı yapıldı. 45'i binek, 5'i pick-up olmak üzere toplamda 50 adet araç İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından teslim alındı.

Anahtarların teslim töreninde konuşan İl Müdürü Barış Saylak; "Göreve geldiğimden günden beri araçlarımızın yetersiz olduğunu, sayılarının arttırılması gerektiğini görüp taleplerde bulundum. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla ve ilgili daire başkanlığı aracılığıyla sorunumuz çözüldü. Müdürlüğümüzün hizmet araç sayısını %25 arttırarak Muğla'nın 569 kırsal mahallesine hizmeti bu araçlarla götürmeye devam edeceğiz. Özellikle hayvan sağlığı şubemizde ve ilçelerimizde görev yapan veteriner ve teknik ekibimizin elverişsiz ulaşım noktalarına ulaşmasında destek olacak yeni arazi araçlarımızı da filomuza kazandırmış olduk. Talebimizi değerlendirerek bize desteklerini esirgemeyen başta Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye, Bakan Yardımcılarına, genel müdürlere, destek hizmetleri ve strateji bütçe daire başkanlıklarına şahsım ve İl Müdürlüğüm adına yürekten teşekkür ediyorum. Allah milletimize devletimize zeval vermesin" dedi.

Daha sonra İlçe Müdürlüğü personellerine görev araçlarının anahtarlarını teslim eden Saylak, personele kazasız belasız görevler dileğinde bulundu.