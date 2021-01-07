Çiftçiyi pandemi ve kuraklık vurdu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Akdağmadeni Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Eyyup Elmalı, özel açıklamalarda bulundu. Çiftçilerin gece gündüz demeden her türlü zorluğa göğüs gererek çalıştığını kaydeden Elmalı, yine çiftçilerin üretimden pazarlamaya kadar geçen süreçte bir çok zorlukla karşı karşıya geldiğini söyledi. Elmalı, çiftçileri en fazla zorlayan konulardan birinin de finansman sorunu olduğunu dile getirdi.

BİLGİ VERDİ

BDDK verileri hakkında bilgi veren Elmalı, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, ülkemizde tarım ve balıkçılık sektörüne kullandırılan nakdi kredi bakiyesi, 2019 yılında 106 milyar 307 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı sonundan 2020 Eylül ayına kadar, tarımda kredi kullanımı 122 milyar 941 milyon liraya ulaşmış, 9 aylık süreçte bankalardan kredi kullanımı yüzde15,6 oranında artış göstermiştir. Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçiye kullandırdığı kredi miktarı da yılında 8,2 milyar liraya ulaşmış, 2020 yılı 9 ayın sonunda 7,7 milyar gerçekleşmiştir. Bankalara olan toplam borcunun 89 milyar 011 milyon lirası kamu bankalarına, 22 milyar 240 milyon lirası yabancı bankalara 11 milyar 690 milyon lirası ise yerli özel bankalaradır. 2020 Eylül ayı itibarıyla kullandırılan toplam kredinin yüzde 4,3'ü takibe düşmüş kredileri kapsarken, takibe düşen kredi miktarı 5 milyar 288 milyon lira olmuştur. Tarım sektöründe takibe düşen kredi tutarlarında 2015-2020 Haziran tarihleri arasında 2 kat artış olmuştur" şeklinde konuştu.

COVİD19 İLE SORUNLAR DA ARTTI

Covid19 salgını nedeniyle çiftçinin yaşadığı sorunların daha da arttığını belirten Elmalı, "Son Yıllarda artan girdi fiyatları, pazarlama sorunları ve yaşanan doğal afetler nedeniyle ekonomik geliri azalan ve krediye daha fazla ihtiyaç duyan tarım sektöründe, Covid-19 salgını ile sorunlar daha fazla artmıştır. Ülkemizde Mart ayında başlayan COVİD-19 salgını nedeniyle çeşitli kararlar çerçevesinde bankalar vadesi gelen kredilerde erteleme ve yapılandırma yapmış, ayrıca Temmuz ayı sonuna kadar icra işlemler durdurulmuştur. Ağustos ayından itibaren de icra işlemleri yeniden başlatılmıştır. Özellikle yapılandırma işlemlerinde çiftçilerin, Tarım kooperatifleri tarafından talep edilen peşinatı ödeyememesi ve bankaların riskli gördükleri çiftçilere yapılandırma yapmamaları nedeniyle son aylarda başlatılan icra işlemleri artış göstermiştir" diye konuştu.

FAİZ ORANLARINDA ARTIŞ

Elmalı, ülke genelinde bankaların tüm sektörlere uyguladığı faiz oranlarında artış başladığına dikkat çekerek, "Bu durum tarım sektörünü de etkilemiş tarımsal kredi faiz oranları artmıştır. Ziraat Bankasının tarımsal kredilere kullandırdığı faiz oranını değiştirmezken yapılandırma faiz oranlarını yüzde 20 olarak uygulamaktadır. Diğer bankalar da faiz oranları daha da yüksektir. Bu faiz oranları ile uygulanan yapılandırma çiftçilere daha çok zarar vermekte çiftçinin geleceğe yönelik borcu katlanarak artmaktadır" dedi.

ÇİFTÇİLER ÖDEMEK İSTİYOR

"Çiftçilerimiz borçlarını tamamen ödemek istemektedir" diyen Elmalı, "Ancak tüm bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine birikmiş borçları bulunmaktadır. Çiftçilerin birikmiş borçlarını ödeyebilmeleri için Tarım Kredi Kooperatifi başta olmak üzere bankalarca başlatılmış haciz işlemlerinin acilen durdurulması ve borçların faizsiz olarak uzun vadede yapılandırılması gerekmektedir. Bu konuda göstereceğiniz gayret ve destek çiftçilerimiz için moral kaynağı olacaktır" ifadelerine yer verdi.