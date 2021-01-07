DASKUT gönüllüleri doğayı temizledi

Doğal Afet Sağlık Arama ve Kurtarma Derneği Karabük temsilciliğinde bulunan gönüllüler Doğa temizliği yaptılar. Gönüllülerden oluşan 10 kişilik ekip Safranbolu'nun Sarıçiçek bölgesinde çeşitli zamanlarda piknik yapanlar tarafından atılan atıkları temizlediler.

Biz doğayı atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan ödünç aldık sözü ile doğa temizleme kampanyası yapmak için çalışma yaptıklarını belirten Karabük İl Temsilcisi Mehmet Kımır, "DASKUT teşkilatı olarak gönüllülük esası ile Türkiye yaşanabilecek afetlerde arama ve kurtarma çalışmalarına katkı vermek amacıyla kurulan derneğimizin diğer bir faaliyetleri de Allah'ın sessiz kulları olan sokak hayvanlarına yem bırakmak, yardıma muhtaç vatandaşımıza yardım eli uzatmak ve çocuklarımızdan ödünç aldığımız doğayı, gelecek nesillere temiz bir doğa bırakma çalışmaları gibi çeşitli sosyal faaliyetlerimizi de gönüllülük anlayışı ile yapıyoruz. Bu anlamda 10 gönüllü arkadaşımızla ile Sarıçiçek bölgesini çeşitli zamanlarda piknik yapan kişiler tarafından doğaya bırakılan çöpleri temizledik. Yaptığımız çalışmada 15 büyük çöp poşeti atık topladık. Bu atıkları daha sonra Safranbolu Belediyesinin şehir merkezindeki çöp konteynırlarına bıraktık. Cam şişelerden, plastik atıklara kadar her türlü çöpe rastladık." dedi.

Piknik yapanların bu kadar duyarsız olmalarına çok üzüldüklerini belirten Kımır, "Piknik yapanlardan ricamız lütfen pikniğe gelirken yanlarında bir çöp poşeti bulundursunlar, piknik sonunda çöplerini bir çöp konteynırına bırakarak temiz bir doğa için yardımcı olsunlar. Bu güzel ülkemizi kirletmesinler, bu güzellikleri gelecek nesillere temiz bir şekilde bırakalım. İnsanlarımız bu kadar duyarsız olmalarına çok üzüldük. Doğa bizim evimiz, insan evini kirletir mi. Doğa hepimize lazım. Biz doğayı atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan ödünç aldık" açıklamasında bulundu.

Ailesi ile birlikte temizleme çalışmasına katılan 9 yaşındaki Toprak'a da duyarlılığı için "Ayrıca teşekkür ederim" diye sözlerine ekledi.