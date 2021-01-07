Drift atıp sosyal medyadan paylaştı! Hem aracından hem ehliyetinden oldu

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince, Sosyal medya üzerinde yapılan çalışmada; Sultanbeyli Karadeniz Caddesi üzerinde aracıyla drift yaptığı görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştığı belirlenen 34 EH 5546 plakalı araç sürücüsü Baran Ö. yakalandı.





34 EH 5546 plakalı araç sürücüsü Baran Ö. 'e KTK'nın 67/1-D (Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve istiyerek aracın el frenin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi-drift) maddesinden 6 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

34 EH 5546 plakalı araç 60 gün süre ile trafikten men edildi. Baran Ö' in (K.T.K'nın 67/1-d) sürücü belgesi 2 ay süre ile geçici olarak geri alındı. Sürücü Baran Ö. ' e TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Sultanbeyli Ahmet Yesevi Polis Merkezine teslim edildi.