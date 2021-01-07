Düzce’de 112’yi 256 bin 5 kişi gereksiz ve asılsız aradı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, birden fazla olan acil çağrı numaralarının, tek numara olarak 112 altında toplanmasını sağlamak üzere kurulan 112 Acil Çağrı Merkezlerini, her gün çeşitli acil nedenlerden dolayı binlerce kişi tarafından arıyor. Şu anda aralarında Düzce ilinin de bulunduğu 53 ilde hizmet verem acil çağrı merkezlerinde; Sağlık, İtfaiye, Jandarma, Polis, AFAD ve Orman çağrı hizmetleri ile Valiliklerce gerekli görülen diğer birimlerden görevliler bulunuyor. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar anında ilgili birime yönlendirilip, bilgiler alındıktan sonra ihbarın yapıldığı bölgeye en yakın ekip olay yerine yönlendiriliyor.

NEREDEYSE YARISI ASILSIZ VE GEREKSİZ

Düzce ilinde, 2020 yılına 112 Acil Çağrı Merkezine gelen aramalar ile ilgili rakamlar Valilik tarafından yapılan yazılı açıklama ile kamuoyuna duyuruldu. Düzce'de 1 yıl içerisinde çağrı merkezine 540 bin 646 çağrının geldiği belirtilen açıklamada bu çağrıların 284 bin 644'nün gerekli ve aslı olan ihbarlar olduğu, ancak 256 bin 5'inin ise gereksiz v asılsız çağrılar olduğu ifade edildi.

17 KİŞİYE İDARİ CEZA

Yapılan açıklamanın devamında 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz ve asılsız ihbarla meşgul ettikleri tespit edilen 17 kişiye 521'er lira para cezası uygulandığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi. "Bu kapsamda; 112 Acil Çağrı Merkezi numarasının amacı dışında kullanılması, hattın gereksiz yere meşgul edilmesi, gerçekten acil yardım bekleyen kişilerin, çağrı merkezine ve dolayısıyla yardıma ulaşmasında zaman kaybı yaşamasına sebep olabilmektedir. Dakikaların, hatta saniyelerin önemli olduğu hayati durumlarda, asılsız ve gereksiz çağrılar sebebiyle telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi kayıplar, hatta can kayıpları olabileceği göz önünde bulundurularak konu hakkında hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir."