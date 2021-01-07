Eğitim Fakültesi sıfır atık yetki belgesi aldı

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ve Bakanlığın vizyon projeleri arasında yer alan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında hazırladığı sıfır atık yönetim sitemi ile sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Seviye "Sıfır Atık Yetki Belgesi" almaya hak kazandı.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kandemir'in makamında gerçekleştirilen Toplantıya Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Apaydın, Sıfır Atık Komisyon Başkanı Çetin Alpaslan katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Apaydın ile Sıfır Atık Komisyon Başkanı Çetin Alpaslan, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kandemir'e Temel Seviye Sıfır Atık Yetki Belgesini teslim etti.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kandemir konuşmasında; Bakanlığın belirlenmiş olduğu kriterleri yerine getirerek Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandık. Kaynak kullanımın azaltılması, varlıkların yönetimi ve geri dönüşüme önem veren bir fakülte olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Sıfır Atık Komisyon Başkanı Çetin Alpaslan; Amasya Üniversitesi, tüm kaynaklarını optimum seviyede kullanarak, atığı minimize etme ve sıfır atığa doğru gidişle ilgili bir çalışma ile yerleşkelerinde diğer üniversitelere örnek bir kurum olacak şekilde çalışmalarını sürdürüyor dedi.

Sıfır atık projesinin önemine dikkat çeken Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Apaydın ise, atıkların geri dönüşüm yoluyla kazanılması hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlamaktadır. Sıfır atık projesi kapsamında üniversitemizde atıkların tamamı prosedürlere uygun şekilde bertaraf edilmeye çalışılıyor. Atıkların ekonomik değeri olan bir hammadde olarak değerlendirilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için döngüsel ekonomi anlayışıyla yüksek oranda geri dönüşümünün sağlanması gerektiğini söyledi.