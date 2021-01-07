Eşinin ve oğlunu son arda kurtardı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi'nde mutfak tüpünün alev alması sonucu çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi. Alevlerden eşi Ayten ile 16 yaşındaki oğlu İbrahim'i son anda kurtaran baba Mehmet Tokuç (55) evinin yanmasını gözyaşları içinde seyretti. Polis ve itfaiyeyi alarma geçiren olay Yenigöl Mahallesi Yenigöl Caddesi 113 nolu müstakil evde meydana geldi. Saat 14.00 sırasında. Eşi Ayten, 16 yaşındaki oğlu İbrahim ile evde bulunan Mehmet Toguç, boşalan mutfak tüpünü değiştirdi.

ÇAKMAKLA KONTROL ETTİ

Mehmet Toguç, tüpü değiştirdikten sonra gaz çıkışı olup olmadığını çakmak yakarak kontrol etmek istedi. Gaz sızıntısı olan tüp biranda alev alıp parladı. Alevler kısa sürede binayı sardı. Aile tüpü söndürmek istese de başarılı olamadı. Bir anda baba Mehmet, anne Ayten ve oğul İbrahim Tokuç alevlerin ortasında kaldı. Mehmet Toguç, alev topu tüpü balkona atmaya çalıştı. Eşi ve oğlunun alevlerin arasından son anda çekip aldı.

KOMŞULARI HABER VERDİ

Olayı gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar yangını endişeli gözlerle izledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına bina içinden müdahale etti. Yangın itfaiyenin 20 dakikalık müdahalesiyle kontrol altına alındı. Mehmet Toguç ve oğlu İbrahim Toguç, evlerinin yanışını gözyaşları içinde takip etti. Sık sık yere oturup ayağa kalkan ve gözyaşların boğulan Mehmet Toguç'u eşi ve komşuları teselli etmeye çalıştı. Hiçbir tepki vermeden sürekli ağlayan Toguç'un saçların da ve ellerinde yanıklar olduğu görüldü.

"3 KİŞİ YANARAK ÖLMÜŞTÜ"

Yangının neden çıktığını anlatan Ayten Toguç, "Eşim bitmiş tüpü doluyla değiştirdi. Sonra çakmakla kontrol için denedi. Ama kenarından yanmaya başladı ben de hemen su döktüm, sönmedi. Tüpü dışarıya atıp, aşağı indik. Allah hepimizi korudu. Alevlerin arasından beni ve oğlumu çekip kurtardı. Yoksa üç kişi yanarak ölmüştük " diye konuştu.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebinin ders niteliğinde olduğunu belirterek vatandaşların kesinlikle tüpü çakmakla kontrol etmemesini istedi.