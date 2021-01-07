Eski eşi ve arkadaşını arabada öldürdü

Mersin'de Mustafa E. (49), eski eşi Ayşe Y. (41) ve yanında olan arkadaşı Abdullah S. isimli kişiyi (53) tabancayla vurarak öldürdü. Karaisalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, cadde üzerinde park halindeki araçta, bir erkek ve bir kadının cansız bedenini görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede Ayşe Y. ve Abdullah S.'nin öldüğü tespit edildi. Olayın ardından, Ayşe Y.'nin eski eşi Mustafa E.'nin evine giden polis, iki kişiyi de kıskançlık krizi yüzünden öldürdüğünü itiraf eden Mustafa E.'yi gözaltına aldı.