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Evde bunalıp cama çıkan 77 yaşındaki adam düşerek öldü

’da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bunalan ve  pencereyi açarken dengesini kaybedip 2. kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Giriş Tarihi: 7.1.2021 22:32 ABONE OL
Evde bunalıp cama çıkan 77 yaşındaki adam düşerek öldü

Olay, Dumlupınar Mahallesi Tabari Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 77 yaşındaki Yaşar Özçelik "sokağa çıkma yasağından evde kalmaktan sıkıldım. Sokağa çıkma yasağı var ama,pencereye çıkma yasağı yok ya, Pencereyi açıp ,biraz hava alayım,etrafı seyredeyim diyerek pencereye yöneldi. Esprili bir şekilde pencereyi açarken dengesini kaybeden 77 yaşındaki Yaşar Özçelik, ikinci kattan beton zemine düştü.

Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Özçelik'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Özçelik'in cenazesi otopsi için Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Evde bunalıp cama çıkan 77 yaşındaki adam düşerek öldü
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