Gönüllü çiftçinin ürettiği "ölümsüzlük mantarı" yok satıyor

Uzak Doğu ve Avrupa'da GETAT uygulamalarında önemli bir yere sahip olan tıbbi mantarların değer ve önemine işaret eden Kaya, GETAT ürünleri ve gıda takviyelerinde hammadde olarak kullanılan katma değeri yüksek tıbbi mantarların başta Malezya olmak üzere yurt dışından ithal edildiğini aktardı.