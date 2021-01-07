Hatay’da toplu iş sözleşmesi imzalandı

Toplu İş Sözleşmesi Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın makamında; Hizmet-İş Sendikası Hatay İl Başkanı Ercan Salcan, Belediye Başkan Yardımcıları ve sendika yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile imzalandı.

Hizmet-İş Sendikası Hatay İl Başkanı Ercan Salcan yaptığı konuşmada; "Antakya Belediye Başkanımız Sayın İzzettin Yılmaz ile Hak-İş Konfederasyonu Hizmet-İş Sendikamıza üye olan işçi personelimizin hak ve alacaklarını koruyan toplu iş sözleşmemizi imzalamanın sevinci içerisindeyiz. Başta Belediye Başkanımız Sayın İzzettin Yılmaz olmak üzere, Başkan Yardımcılarımız Orhan Mursaloğlu, Abdullah Okur, daire müdürlerimiz ve teknik ekip personellerimize Hizmet İş Sendikası Hatay İl Başkanlığı yönetimi olarak teşekkür ediyoruz. Bu sözleşme ile personellerimizin hak ve alacakları Belediyemizin ve Sendikamızın güvencesi altında olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Başkan Yılmaz ise yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; "Hizmet-iş Sendikası Hatay İl Başkanlığı yönetimi ve Belediyemiz arasında kadrolu işçi personellerimizi kapsayan toplu iş sözleşmemizi imzaladık. Bu sözleşme ile personellerimizin tüm hak ve alacakları güvencemiz altındadır. Kıymetli çalışanlarımıza hayırlı olsun. Toplu İş Sözleşmesi imzaladığımız Belediye İşçi personellerimizin aileleri ile birlikte sağlıkla harcamalarını temenni ederim."