Hatay’ın Keşir dolmasının ünü sınırları aştı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESKO) tarafından Gastronomi ağına 26. il olarak dahil edilen Hatay'ın meşhur Keşir dolmasının ünü sınırları aştı. Keşir dolması Brezilya'nın Paraty şehrinde düzenlenen Gastronomi Festivali'nde tam not aldı.

4-6 Aralık 2020 tarihleri arasında Köklerimiz temasıyla düzenlenen festivalde dünyanın birçok noktasından farklı lezzetin ortaya çıkış hikayeleri anlatıldı.

KEŞİR DOLMASI BEĞENİ TOPLADI

UNESCO tarafından Gastronomi Kenti ilan edilen Hatay'ın tanıtımı için gönüllü çalışmaların altına imza atan Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Nazan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu video, festivalde büyük beğeni topladı.

Hazırladığı videoda keşir dolmasının yapım aşamalarını büyük incelik ve titizlikle anlatan Nazan Savaş'ın ilk durağı Antakya Demirciler Çarşısı oluyor. Buradaki bir çıkrıkçıda (torna ustasında) havuçların oyulmasını sağlayan Nazan Savaş, kırmızı havucun zengin besin kaynağı olma özelliklerini ve insan sağlığına faydalarını de sıralıyor. Çıkrıkçıda büyük özenle oyulan havuçları Hatay Gastronomi Evi'nde dolduran ve pişiren Nazan Savaş, bu özel lezzetin inceliklerini gastronomi meraklılarıyla paylaşıyor.

TARİHİNİZDEN VE KÜLTÜRÜNÜZDEN ÇOK ETKİLENDİK

Festivalde yer alan video sonrası Hatay Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçen ve tebriklerini ileten Paraty Gastronomi Festivali yetkilileri; "Yapmış olduğunuz çalışma ve hazırladığınız video festivalin ana düşüncesine mükemmel şekilde adapte edilmiş. Tarihinizden ve tutkunuzdan çok etkilendik. Festivalimize değer kattınız" ifadelerine yer verdi.

KÖKLERİMİZE VE KİMLİĞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Festival organizatörlerinin kendilerine ulaşmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, "Başkanımız Lütfü Savaş'ın eşi Nazan Savaş'ın kenti adım adım gezerek hazırladığı videoların ve değerlerimizin uluslararası tanınırlığının artması bizler için gurur verici. Mutfak kültürümüze, köklerimize ve kimliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" açıklamalarında bulundu.