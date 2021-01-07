Hayalini gerçekleştirdi 25 kadına istihdam sağladı

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal Beldesi'nde yaşayan Yakup Yarar'ın (25) çocukluğundan beri en büyük hayali köyde bir tekstil atölyesi kurmaktı.Yarar, hayalini, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan'a anlatarak yardım istedi. Atan'ın girişimleri ile KOSGEB'e başvuran Yarar, aldığı makine ekipman desteği ile tekstil atölyesini, Şenoba Beldesi'nde kurdu. Atölyeye de, Şenoba'da 3 yıl önce düşen helikopterde şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın adına şiir yazdığı Hanke Dağı'nın ismini verdi. 25 kadına iş imkânı sağladığı atölyede, firmalara fason üretim yapan Yarar, kendi markası ile üretim yapmak ve istihdamı da 100 kişiye çıkarmak için çalışmalarına hız verdi.Yarar, "Çalışan arkadaşlarımızın hepsi bu köyden. Biz de yerli üretim yaparak, devletimize ve milletimize katkı sağlıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. 25 kadın demek 25 eve ekmek götürmek demektir" dedi.AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan ise "En büyük hedefimiz özellikle bölgede ekonomiye katkı sağlamak. Girişimci gençlerimizi ve kadınlarımızı desteklemek. Cumhurbaşkanımız da genç ve kadın çalışanların istihdamını çok önemsiyor. Hükümetimizin kadınlarımıza, gençlerimize sayısız destekleri ve fonları var. Buranın 25 değil 150 kişinin çalıştığı bir alana dönüşmesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.