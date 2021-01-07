Hem eşini dövdü hem de kayınpederi ve kayınbiraderlerini vurdu

Konya'da 4 gün önce baba ve iki oğlunun silahla vurularak yaralandığı olayla ilgili 3'ü kardeş 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 3 Ocak gecesi merkez Meram ilçesi Uzun Harmanlar Mahallesi Papatya sokakta meydana geldi. İbrahim Gül (33), yılbaşı gecesi dövdüğü ve sonrasında babasının evine bıraktığı 2 çocuk annesi 11 yıllık eşi Ceren Gül'ü (27) almak için olay günü kayınpederi Yücel Urut'un (49) evine gitti. Urut ailesinin kızlarını bırakmak istememesi üzerine İbrahim Gül'ün kardeşleri Urut ailesinin evine silahlarla ateş ederek olay yerinden kaçtı.

KARAKOLA GİTTİĞİNDE İKİNCİ SALDIRI OLDU

Ceren Gül, evlerine yapılar saldırı üzerine hem şikayetçi olmak hem de eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırmak üzere polis merkezine gitti. Bu sırada İbrahim Gül, kardeşleri ve yeğenleri ile birlikte tekrar kayınpederinin evine gelerek eşinin dışarı çıkmasını istedi. Gül ve Urut aileleri arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada Yücel Urut ile oğulları Samet (30) ve Hazar Urut (22) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Baba ve iki oğlu ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GEZDİRMEYE DİYE GÖTÜRÜP BAŞINA SİLAH DAYAMIŞ

Evlendiğinden beri eşinden şiddet gördüğünü belirten Ceren Gül, emniyetteki ifadesinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "11 yıllık evlilik hayatımda hep şiddet vardı. Uyuşturucu sattığı için cezaevine girdi. Geçtiğimiz Mart ayında cezaevinden çıktı. Şiddet devam etti. Hamile kaldım ama yine de dövdü. Yılbaşı akşamı seni gezdireyim diyerek beni arabaya bindirdi. Akyokuş tepesine gittik. Beni orada dövmeye başladı. Başıma silah dayayıp, seni öldüreyim mi? dedi. Dövdükten sonra beni babamın evine götürdü' dedi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Polis silahı kullandığı belirlenen şüpheli Hasan Gül (36) ile kardeşleri Ali (38) ve Cebrail Gül'ü (26) kent merkezindeki saklandıkları evde yakaladı. Olaya karıştıkları belirlenen yeğenleri Ali Gül (27) ve Ferhat Gül de (21) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerinden olayda kullandıkları 1 tabanca ve 1 tüfekte ele geçirildi. Polis firari koca İbrahim Gül'ü yakalamak için ise çalışmalarını sürdürüyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.