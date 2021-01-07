Iğdırlı asker toprağa verildi

Iğdır Valisi H.Engin Sarıibrahim, İzmir'de vatani görevini yapmakta iken geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren İs. Er Tolga Omrak'ın Hasanhan köyünde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Aralık ilçesine bağlı Hasanhan Köyünde düzenlenen cenaze törenine Iğdır Valisi H.Engin Sarıibrahim , 5.Hudut Alay Komutanı Yılmaz Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, İl Jandarma Komutanı Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Aralık Kaymakamı Mustafa Görmüş,şehit askerin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından merhumun cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.
HALİT ÖZTÜRK/SABAH