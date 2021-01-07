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İnşaat halindeki binada böyle yakalandılar!

'den gelen son dakika görüntüleri 'pes' dedirtti. Pertek ilçesinde, polis ihbar üzerine kaba inşaatı yeni biten boş binaya yaptığı baskında 6 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Bu kişilere sosyal mesafeyi ihlal eden 6 kişiye, 20 bin 300 lira ceza kesildi.

DHA
Giriş Tarihi: 7.1.2021 14:33 Son Güncelleme: 7.1.2021 14:34 ABONE OL
İnşaat halindeki binada böyle yakalandılar!

Pertek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaba inşaatı yeni tamamlanan ancak kimsenin oturmadığı binada kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Binaya yapılan operasyonda 4 kişi, dairede kumar oynarken yakalandı. Masa üzerinde bulunan oyun kağıtları, zar ve bir miktar paraya ise el koyuldu.

Kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 14 bin lira, 2 kişiye de 'sosyal mesafeyi ihlal etmek'ten 6 bin 300 lira olmak üzere toplam 20 bin 300 lira ceza kesildi.

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İnşaat halindeki binada böyle yakalandılar!
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