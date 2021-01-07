İstanbul Çavuşbaşı ve Görele koruma altında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, İstanbul'un Beykoz ilçesinde İstanbul Kuzey Kesimi Karadeniz Kuşağı, Çavuşbaşı ve Görele mahalleleri, tarihi kimlikleri ve dokularının muhafaza edilmesi amacıyla doğal sit alanı ilan edildi. Isparta'da Eğirdir Gölü ve Gölcük Krater Gölü doğal sit alanı, Manisa'nın Kula ilçesinin bir bölümü ve Mersin'in Erdemli ilçesindeki Alata Sahili doğal sit alanı da kesin korunacak hassas alan olarak ilan edildi. Çorum, Mersin'in Akdeniz ilçesi ve Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bazı alanlar da riskli alan ilan edildi. İstanbul'un Silivri ilçesinde de Ömerli Rüzgar Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla bazı taşınmazların kamulaştırılması, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki bazı alanların ise kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesi kararı verildi.