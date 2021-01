İstanbul'da kural ihlalcilerine EDS uyarısı

İstanbul'da trafikte kuralları ihlal edenlerin görünmez olmadığını belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya her noktanın EDS kameraları tarafından kaydedildiğini söyledi.



Trafik kurallarını ihlal edenlere ve trafiği aksatanlara Sosyal Medya hesabından seslenen İstanbul Valisi ali Yerlikaya, EDS kameralarının bir çok noktada görevde olduğunu ve kayıt yaptığını belirterek, "Degerli İstanbullular. Trafik kurallarını ihlal eden ve trafiği aksatanlara hatırlatıyoruz. Kural dinlemeyenler ve kuralları ihlal edenler görünmez değiller EDS kameralarımız kayıtta ve EDS kameralarımız her an her yerde görevdeler. Unutmalıyız ki trafik kurallarına saygı kendimize ve insanlığa saygımızı gösterir"dedi.