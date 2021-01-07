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İşte Türkiye'nin en kısa sokağı! 23 adımda bitiyor...

Geçtiğimiz günlerde Hatay'ın en dar sokağı gündem olmuştu. Şimdi de Türkiye'nin en kısa sokağı olan 'in Şahinbey ilçesinde bulunan Öz Işık Çıkmaz Sokağı görüntülendi. 23 adımda biren bu sokaktan ilk kez geçenler şaşkına dönüyor.

İHA
Giriş Tarihi: 7.1.2021 10:28 Son Güncelleme: 7.1.2021 10:38 ABONE OL
İşte Türkiye'nin en kısa sokağı! 23 adımda bitiyor...

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bağlı tarihi Bey Mahallesinde bulunan 'Öz Işı Çıkmaz Sokağı' sadece 23 adımda tamamlanıyor. Tarihi konakların arasında Hanifoğlu Sokağı ile bitişik olan Öz Işık Sokağında ise sadece üç evin giriş kapısı bulunuyor.

35 yıldır kentin tarihi sokaklarında yerli ve yabancı turistlere yazın meyan şerbeti kışın ise menengiç kahvesi satarak geçimini sağlayan Mehmet Yılmaz, eski günlerini aradıklarını belirtti.

"BURASI EN KISA SOKAĞIMIZ"

Özışık Çıkmaz Sokağının tarihi mahallede en fazla ziyaret edilen yerlerden birisi olduğunu ifade eden Yılmaz, "Burası en kısa sokağımız. Hanifioğlu Sokağı ile bitişik bir yer. Diğer sokaklarımız çok büyük fakat burası en güzel en kısa mesafeli sokak. Burası pandemiden önce çok kalabalık oluyordu turistler çok geliyordu şu anda çok az denilecek şekilde inşallah rabbimin izniyle bu bir an önce ülkemizden gider" diye konuştu.

SON DAKİKA! Mahalleli korkudan uyuyamıyor! Ellerinde tüfek ve sopalarla nöbet tutuyorlar...

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İşte Türkiye'nin en kısa sokağı! 23 adımda bitiyor...
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