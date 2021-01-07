İzmir’in Haçiko’su 3 yıldır ölen sahibini bekliyor

Japonya'da, ölen sahibini yıllarca bekleyen ve yaşamı filmlere konu olan "Haçiko" isimli köpeğin hikayesine benzer bir olay, İzmir'de yaşanıyor.Konak ilçesine bağlı Piri Reis Mahallesi'nde yaşayan, su altı sporları ve yamaç paraşütüyle ilgilenen Tuncel Öğüt, 2012'de Şeker adını verdiği bir köpeği sahiplendi. Öğüt 2018'de yamaç paraşütü atlayışında kayalıklara çarparak 62 yaşında hayatını kaybetti. Sahibi geri dönmeyen Şeker, 3 yıldan beri Öğüt'ün oturduğu apartmanı terk etmedi. Tüm gününü apartmanın önünde geçiren vefalı köpek Şeker'le, Tuncel Öğüt'ün ablası Nesrin İlhan'ın yanı sıra mahalleliler de ilgileniyor. İlhan, "Tuncel, nereye giderse Şeker'i yanında götürürdü. Arabasında yeri vardı, hemen oraya otururdu. Hiç ses çıkarmazdı. Onların çok güzel bir dostlukları vardı. Kardeşim onu 'Kızım' diye severdi. Ona evladı gibi bakardı. Normalde Şeker'in çok ürkek bir yapısı vardı ama kardeşim onu sakinleştiriyordu" dedi.