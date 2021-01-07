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Jandarma 172 şişe kaçak içki ele geçirdi

'in 'nde Jandarma Komutanlığı ekiplerince satışa hazır 172 şişe kaçak içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

BEKİR COŞKUN
Giriş Tarihi: 7.1.2021 11:42 ABONE OL
Jandarma 172 şişe kaçak içki ele geçirdi

Mersin'in Silifke İlçesi'nde Jandarma Komutanlığı ekiplerince, satışa hazır halde 172 şişe kaçak içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçak alkol imalatı ve satışının önlenmesi maksadıyla çalışmalarını sürdüren Jandarma ekipleri, Sökün Mahallesi'nde bulanan bir işletme ve işletmeye ait depoda kaçak olarak alkol üretimi ve satışı yapıldığı tespit etti.

Jandarma ekipleri adrese yaptığı operasyonda, işyerini ve depoyu işleten 1 şahısı gözaltına alırken, işyeri ve işyerine ait depoda yapılan aramada ise satışa hazır halde 172 şişe olmak üzere, toplamda 232 litre kaçak alkol ele geçirdi.

Yakalanan şüpheli şahıs sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Jandarma 172 şişe kaçak içki ele geçirdi
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