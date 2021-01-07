Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Mersin'in Silifke İlçesi'nde Jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kabasakallı, Atakent ve Sökün mahallelerinde uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerin adreslerde ve bir otomobilde yaptığı aramalarda 80 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 10 hap, 2 uyuşturucu kullanımı için düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şüpheliler serbest bırakıldı.