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Kaçak avcılara 20 bin 833 TL ceza yazıldı

’te izinsiz avcılık yaptığı tespit edilen 6 kişiye 20 bin 833 lira para cezası verildi.

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Giriş Tarihi: 7.1.2021 22:34 ABONE OL
Kaçak avcılara 20 bin 833 TL ceza yazıldı

Yüzölçümünün yüzde yetmişi ormanlarla kaplı Karabük ilinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yaban hayatı korumak için kaçak avcılara göz açtırmıyor. İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 6 kaçak avcının yakalandığı belirtildi.

Açıklamada ekiplerin koruma altındaki karacaların avlanmaması için il genelinde kontroller yaptığı belirtilerek "İlimiz sınırları dahilinde yasa dışı olarak koruma altında bulunan karaca avı yaptığı tespit edilen 6 şahıs yakalandı. Bu kişilere toplamda Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet etmekten 20 bin 833 lira idari para cezası uygulanmıştır. İl genelinde koruma kontrol çalışmaları devam etmektedir" denildi.

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Kaçak avcılara 20 bin 833 TL ceza yazıldı
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