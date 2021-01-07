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Kalp krizi geçiren vatandaş için polis helikopteri havalandı

'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan 61 yaşındaki K.G. isimli vatandaşın imdadına polis helikopteri yetişti. Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne ait Sikorsky helikopter ilçeden kalp krizi geçiren vatandaşı alarak il merkezine getirdi.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 7.1.2021 16:22 ABONE OL
Kalp krizi geçiren vatandaş için polis helikopteri havalandı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışından dolayı yollar kapalı olunca vatandaşların imdadına polis helikopteri yetişiyor. Dün akşam saat 19:30 sıralarında İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil servisine gelen bir ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

Van'ın Bahçesaray İlçesinde kalp krizi geçiren 61 yaşındaki K.G.'nin, karayolu vasıtasıyla il merkezine yetiştirilmesinin mümkün olmadığı bilgisi üzerine devreye Van Emniyet Müdürlüğü girdi.

POLİS HELİKOPTERİ HASTALANAN VATANDAŞ İÇİN HAVALANDI

Hastanın il merkezine sevki için Havacılık Şube Müdürlüğüne ait Sikorsky helikopter ile hasta K.G. ve refakatçisi Bahçesaray ilçesinden alınarak Van il merkezine getirilerek, tedavisinin başlatılması için 112 ekiplerine teslim edildi.

Kalp krizi geçiren K.G. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Kalp krizi geçiren vatandaş için polis helikopteri havalandı
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