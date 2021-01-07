Kapısına dışkıyla kalp çizdi! Öz oğlunu annesinden kaçırıp yanında silahla fotoğraf attı

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan ve 3 yıldır evli olduğu kocası tarafından şiddete uğradığını iddia eden 25 yaşındaki Hatice İ., boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından rehin alınan bebeğinin bulunması için yetkililerden yardım istedi. Hatice İ. SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. 4 aylık hamile olduğu dönemde bile darp edildiğini ifade eden Hatice İ. "Hamilelik dönemim ağır geçtiği için bana yardımcı olması adına sıkça annemin evine gidiyordum. Sürekli annemi ziyaret ettiğimi söyleyerek beni darp etmeye başladı. 4-5 aylık hamileydim, karnımdaki bebeğe bile acımadan beni yere savurdu. Yere düştüm, çarpmanın etkisiyle orada bulunan elektrik sobası da üzerime devrildi. Bebeğim için, onu affettim" dedi.

BOŞANMAK İSTEYİNCE BEBEĞİ KAÇIRDI

Y. İ. ile olan evliliği boyunca birçok kez darp edildiğini ve ölümle burun buruna geldiğini ifade eden Hatice İ., kocasına boşanma davası açtı. Sancılı geçen bir sürenin ardından 2020 yılının Temmuz ayında ön protokol imzalandığını söyleyen anne "Boşanmak için 9 Temmuz'da protokol imzaladık. Bir süre sonra yanıma gelerek oğlumu akrabalarının düğününe götürmek istediğini söyledi. Babası olduğu için karşı çıkmadım. Akşam olduğunda ikisinden de haber alamamaya başladım" dedi.