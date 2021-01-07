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Kapısına dışkıyla kalp çizdi! Öz oğlunu annesinden kaçırıp yanında silahla fotoğraf attı

'da geçici velayeti anneye verilen iki yaşındaki bebek iddiaya göre babası tarafından kaçırılarak rehin alındı. Aylardır oğlundan haber alamayan acılı anne ise boşanma aşamasında oldukları eşinin gönderdiği bir fotoğraf karşısında dehşete düştü. Yaşadıklarını SABAH'a anlatan Hatice İ. "Evimin kapısına dışkıyla kalp çizdi. Rehin aldığı oğlumun yanına silah koyup fotoğraf atmış. Bebeğimi öldürmekle tehdit ediyor. Yalvarırım yavrumu bulsunlar" dedi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 7.1.2021 09:55 Son Güncelleme: 7.1.2021 10:25 ABONE OL
Kapısına dışkıyla kalp çizdi! Öz oğlunu annesinden kaçırıp yanında silahla fotoğraf attı

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan ve 3 yıldır evli olduğu kocası tarafından şiddete uğradığını iddia eden 25 yaşındaki Hatice İ., boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından rehin alınan bebeğinin bulunması için yetkililerden yardım istedi. Hatice İ. SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. 4 aylık hamile olduğu dönemde bile darp edildiğini ifade eden Hatice İ. "Hamilelik dönemim ağır geçtiği için bana yardımcı olması adına sıkça annemin evine gidiyordum. Sürekli annemi ziyaret ettiğimi söyleyerek beni darp etmeye başladı. 4-5 aylık hamileydim, karnımdaki bebeğe bile acımadan beni yere savurdu. Yere düştüm, çarpmanın etkisiyle orada bulunan elektrik sobası da üzerime devrildi. Bebeğim için, onu affettim" dedi.

BOŞANMAK İSTEYİNCE BEBEĞİ KAÇIRDI

Y. İ. ile olan evliliği boyunca birçok kez darp edildiğini ve ölümle burun buruna geldiğini ifade eden Hatice İ., kocasına boşanma davası açtı. Sancılı geçen bir sürenin ardından 2020 yılının Temmuz ayında ön protokol imzalandığını söyleyen anne "Boşanmak için 9 Temmuz'da protokol imzaladık. Bir süre sonra yanıma gelerek oğlumu akrabalarının düğününe götürmek istediğini söyledi. Babası olduğu için karşı çıkmadım. Akşam olduğunda ikisinden de haber alamamaya başladım" dedi.

BEBEĞİN YANINA SİLAH KOYUP FOTOĞRAF ÇEKTİ

Kaçırılan bebeğinden uzun bir süre boyunca haber alamadığını belirten, ve şüpheli baba Y. İ.'nin gönderdiği fotoğrafla dehşeti yaşadığını ifade eden Hatice İ. "Yaşanan olaylardan sonra suç duyurusunda bulundum. Öğrenince, ufacık bebeğimin yanıma silah koyup fotoğraf göndermiş. Önceden beni öldürmekle tehdit ederdi, şimdi ise bebeğimi öldürmekle tehdit ediyor" diye konuştu.

SAVCILIK SERBEST BIRAKTI

Hatice İ, "Ben yaşananlardan sonra suç duyurusunda bulunup Y. İ. hakkında yakalama kararı çıkarttırdım. Aylar sonra İstanbul Şişli'de bir metrobüs istasyonda yapılan GBT kontrolü sırasında yakalanmış. Gözaltına alınıp savcılığa sevk edilmiş. Savcılık ifadesini alıp serbest bırakmış" dedi.

DIŞKI KULLANARAK KALP ÇİZMİŞ

Y. İ.'nin İstanbul'da gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından, Hatay'da bulunan evinin kapısına dışkıyla kalp çizildiğini belirten Hatice İ. "Serbest bırakılmasından kısa bir süre sonra evimizin kapısına dışkı ile kalp çizildi. Duvarlara da sprey boyayla ağza alınmayacak küfürler yazıldı. Son olarak da kapımız taşlandı. O olayda da, evimizin zili çalmıştı, ben kapıyı açmadan "kim o?" diye seslendim, cevap gelmeyince kapıyı açmadım. Bunun üzerine kapımız taşlandı. Eğer kapıyı açmış olsaydım, vahşice öldürüleceğimi biliyordum" ifadelerini kullandı.

"BEBEĞİMİ BULSUNLAR"

Hatice İ. "Bana bunları yapan iki yaşındaki evladıma neler yapmaz. Tek istediğim şey çocuğumun bulunması. Onun güvende olduğunu bilmek, ona sarılmak, beraber uyumak istiyorum. Lütfen bebeğimi bulsunlar." diyerek yardım çağrısında bulundu.

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Kapısına dışkıyla kalp çizdi! Öz oğlunu annesinden kaçırıp yanında silahla fotoğraf attı
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