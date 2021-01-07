Kocaeli’nde suç oranlarında büyük düşüş

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama ile 2020 yılında mal varlığına karşı işlenen suçlar ile ilgili polis ve jandarma bölgesindeki rakamlar verildi. Açıklama da Kocaeli genelinde mal varlığına yönelik işlenen suçlarda Emniyet sorumluluk bölgesinde yüzde 49, Jandarma sorumluluk bölgesinde yüzde 28'lik bir azalma sağlandığı ifade edildi.

EMNİYET VE JANDARMA BÖLGESİ

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Valiliğimiz koordinasyonunda güvenlik güçlerimizce alınan tedbir, uygulama ve çalışmalar neticesinde, mal varlığına karşı işlenen suçlarda bir önceki yıla göre azalma yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışma ve uygulamalar neticesinde; Evden hırsızlık olaylarında yüzde 50, iş yerinden hırsızlıkta yüzde 32, oto hırsızlığında yüzde 56, otodan hırsızlık olaylarında yüzde 64, motosiklet hırsızlığında yüzde 46, kapkaç olaylarında yüzde 79, bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığında yüzde 18, yağma-gasp olaylarında yüzde 23, yankesicilik olaylarında yüzde 75 ve açıktan hırsızlık olaylarında yüzde 50'lik azalış meydana gelmiştir. İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışma ve uygulamalar neticesinde; Evden hırsızlık olaylarında yüzde 51, iş yerinden hırsızlık olaylarında yüzde 2, oto hırsızlığında yüzde 44, otodan hırsızlık olaylarında yüzde 33, motosiklet hırsızlığında yüzde 50 ve açıktan hırsızlık olaylarında yüzde 5'lik azalış meydana gelmiştir."

GÜVENLİK GÜÇLERİNE TEŞEKKÜR

Açıklamanın devamında ise valilik koordinasyonunda güvenlik güçleri tarafından yapılan asayiş uygulamaları, çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlaması, motorize ve yaya devriye sayısının güçlendirilerek görünürlüğün arttırılması, araç gereç ve teknik donanımda yapılan iyileştirmelerin de etkisiyle mala karşı işlenen suçlarda geçen yıla göre önemli oranlarda azalma sağlandığı vurgulandı. Ayrıca mesai mevhumu gözetmeksizin özellikle Pandemi sürecinde alınan karar ve tedbirleri titizlikle uygulayan, suçların önlenmesi ve çözülmesi noktasında çalışmalarını aralıksız kararlılıkla sürdüren güvenlik güçlerine başarılar dilendi.