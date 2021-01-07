Kocasinan'da 5 yılda geri dönüşümle 451 bin ağaç kurtarıldı

Çevre ve geri dönüşümde örnek çalışmalara imza atan Kocasinan Belediyesi, 2020 yılında 4 bin 683 ton kağıt-karton atığı geri dönüştürerek, 79 bin 611 adet ağacı kurtardı. Belediye, 5 yılda ise 26 bin 578 ton kağıt-karton atığı geri dönüştürerek, 451 bin 316 adet ağacın kesilmesini önledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geri dönüşüm çalışmalarıyla 5 yılda 451 bin 316 adet ağacın kesilmesini önlediklerini söyledi.

Ağaç dikme etkinlikleriyle 520 bin adet ağacı da toprakla buluşturduklarını belirten Başkan Ahmet Çolakbayrakdar; "Geri dönüşüme büyük destek vererek Türkiye'ye örnek olduk. Teknolojiyle donatılmış Anadolu'nun tek ve modern geri dönüşüm tesisi KAYÇEV' de günlük 40 ton ambalaj atıkları tasnif edilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Günlük hayatta sık kullanılan ve atık hale gelen; pet şişeler, renkli ve şeffaf naylonlar, alüminyum, bakır, krom gibi metaller, cam şişeler ve her türlü kağıt ve karton kutular tesisimizde işlem görüyor. Bu kapsamda geri dönüşüm tesisi KAYÇEV ile 5 yılda 26 bin 578 ton kağıt-karton atığı geri dönüştürerek, 451 bin 316 ağacın kesilmesini önledik. 8 bin 532 ton plastik geri dönüştürülerek, 6 Milyon 24 bin 504 KW/SA elektrik tasarrufu sağlandı. Bin 357 ton cam geri dönüşüme kazandırılarak, 127 bin 72 litre petrol tasarrufu gerçekleştirildi. Ayrıca bin 911 ton metal toplandı. Toplam olarak 5 yılda 38 bin 35 ton geri dönüştürülebilir atık toplandı. Böylelikle ülke ekonomisine ve doğaya daha fazla katkı sağladık ve 'Sıfır Atık Projesi'ne tam destek veriyoruz" diye konuştu.