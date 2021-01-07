Korona Şanlıurfa’da mağazayı ayağınıza getirdi

Covid-19 salgınının ülkemizde görülmesinden itibaren, yaşanan sağlık sorunlarının yanında birde esnaf ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Şanlıurfa'da birçok esnaf, satış yapamazken, kiralarını da ödeyemez duruma geldi.

Kentteki esnaflardan bazıları kepenk kapatırken kimi de farklı yollar denedi. Şanlıurfa'da bir giyimci esnafı dükkanında satış yapamayınca çareyi arabasıyla satış yapmakta buldu. Dükkândaki eşyaları arabasına yükleyen esnaf mahalle mahalle gezerek vatandaşlara kıyafet satıyor.

Mobil mağaza olarak gezen esnaf, kıyafetleri vatandaşların ayağına götürerek eski zamanları akıllara getirdi. Eski zamanlarda köylerde at arabasıyla kıyafet ve yiyecek ürünleri satan esnafları anımsatan, mobil mağaza böylelikle daha kolay satış yapma yolu buldu.