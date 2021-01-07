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'daki patlamada yaralanan iki kişi İstanbul'a getirildi

'nın Ferizovik şehrinde restoranda meydana gelen patlamada yaralanan 4 Kosovalıdan 2'si Cumhurbaşkanı 'ın talimatıyla İstanbul'a getirildi. Diğer 2 yaralanın da gün içerisinde İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 7.1.2021 11:16 Son Güncelleme: 7.1.2021 11:47 ABONE OL
Kosova'daki patlamada yaralanan iki kişi İstanbul'a getirildi

Kosova'nın güneydoğusunda yer alan Ferizovik şehrindeki restoranda patlama meydana gelmiş, patlamada 41 kişi yaralanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaralı 4 Kosova vatandaşının tedavileri için Türkiye'ye getirilme talimatını vermişti. Yaralı 4 kişiden 2'si Genc Sopa (46) ile Edon Bekteshi (35) Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağı ile İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirildi.

Yaralılar sağlık görevlileri tarafından ambulansa konularak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı diğer 2 Kosova vatandaşının gün içerisinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.

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Kosova'daki patlamada yaralanan iki kişi İstanbul'a getirildi
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