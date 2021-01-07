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Kumar oynayanlara 635 bin lira ceza

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ’da kumar oynarken suçüstü yakalanan 75 kişiye 635 bin 850 lira ceza kesildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 7.1.2021 11:23 ABONE OL
Kumar oynayanlara 635 bin lira ceza

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri korona virüsü önlemleri kapsamında kapalı olması gerekirken Bornova ilçesinde Gökdere Mahallesi'nde işletmeciliğini G.A.'nın yaptığı mekanda kumar oynandığı bilgisini aldı.

Ekipler operasyon için düğmeye bastı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler 75 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Ekipler, yakalanan 75 kişiye kumar oynamak ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten dolayı 635 bin 850 TL para cezası kesti. Kumar oynanan malzemelere ise el konuldu.

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Kumar oynayanlara 635 bin lira ceza
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