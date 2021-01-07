Kütahya’da okul müdür yardımcısı koronavirüse yenik düştü

Kütahya Merkez 80.Yıl Özel İdare İlkokulu Müdür yardımcısı Emre Tezel (56), 14 günden beri tedavi gördüğü KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma hastanesinde yenik düşerek hayatını kaybetti.

Evli ve 3 çocuk babası Emre Tezel'in kaybı okul ve Tüm Milli Eğitim camiasında üzüntü ile karşılandı. Kütahya Valisi Ali Çelik ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit yayımladıkları başsağlığı mesajında, duydukları derin üzüntüyü dile getirerek; "Kederli ailesine ve Milli Eğitim camiasına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Öğretmenimizin mekânı cennet olsun" dileklerinde bulundu.

Tezel'in cenazesi memleketi Eskişehir'in Mihalliçcik ilçesine gönderildi.