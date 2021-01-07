Maganda kurşunu Yağmur’u yaraladı

Adana'da arazi meselesi yüzünden husumetli olan 2 aile bireylerinden Mesut D. bisikletiyle Eyüp U.'nun otomobilinin dikiz aynasına çarptı. Maddi hasarlı kaza yüzünden taraflar arasında kavga çıktı. Silah kullanılan kavgada tabancadan çıkan mermi o sırada sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki Yağmur Demir'in sırtına isabet etti. Hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilen minik Yağmur'un sırtındaki mermi omuriliğe çok yakın olduğu için çıkarılamadı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

SİLAH, BIÇAK VE ODUN

Olay 5 Ocak'ta Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesinde meydana geldi. Daha önceden bir arsa meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan 2 aile mensubundan Mesut D. bisikletiyle Eyüp U.'nun otomobilinin dikiz aynasına çarptı. Eyüp U., aynasına zarar verdiği gerekçesiyle Mesut D. ile tartışmaya başladı. Kısa süre de kavgaya dönüşen tartışmaya Abdülkadir D., Şahin U. (31), Ramazan U. (26), Derviş U. (36), ve Halil U. (59) karıştı. Abdülkadir D., bıçaklanırken Mesut D.'yse başından odunla darp edildiği olayda Ramazan U. silah kullandı.

OMURİLİĞE ÇOK YAKIN

Ramazan U.'nun tabancasından çıkan mermi sekerek o sırada sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki Yağmur Demir'in sırtına isabet etti. Minik Yağmur'un yaralandığını gören zanlılar olay yerinden kaçtı. Küçük çocuk ambulansla önce özel bir hastaneye daha sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi. Hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilen Yağmur Demir'in sırtındaki merminin omuriliğe çok yakın olduğu için şimdilik alınamadı. Mermi doktorların kontrolünde takip ediliyor.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri küçük bir kız çocuğunu yaralayan kişileri yakalamak için hareke geçti. Polis, yaptığı çalışma sonucu olayda kullanılan tabanca ile zanlılar Ramazan U., Derviş U., Halil U. ve Şahin U.'yu gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgularında aralarında husumet bulunan aileyle kavga ederken masum bir kız çocuğunu yaraladıkları için pişman olduklarını söyledi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ramazan U. ve Derviş U. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.