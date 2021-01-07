Mehmetçik Vakfına yaptığı bağışla hapis cezası ile yargılanmaktan kurtuldu

Şırnak'ın Silopi İlçesinde 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan ve aynı zamanda askeri personel olan şüpheli M.B.D,Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunun yürüttüğü uzlaştırma çalışması kapsamında Mehmetçik Vakfına 10 bin lira bağışlayarak, hapis cezası ile yargılanmaktan kurtuldu.

Şırnak'ın Silopi İlçesinde 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan ve aynı zamanda askeri personel olan şüpheli M.B.D'in üzerine atılı suçların uzlaştırma kapsamına girmesi nedeniyle soruşturma dosyası Silopi Uzlaştırma Bürosuna gönderildi. Burada yapılan değerlendirmenin ardından dosya Cizre Adliyesi'nde memur olarak çalışan uzlaştırmacı Mesut Aykut'a teslim gönderildi.

Uzlaştırmacı Mesut Aykut taraflarla görüşerek tarafların uzlaşmalarını sağlamaya çalıştı. Yapılan görüşmelerde taraflar edimli olarak uzlaşmayı kabul edeceğini uzlaştırmacıya iletti. Şüpheli M.B.D, kendisi gibi askeri personel olan müştekiler B.Ö ve E.S' nin Mehmetçik Vakfı'na 10 bin lira bağış yapma şartını kabul edip bağış yaptığına ilişkin makbuzu dosyaya sunarak yargılanmaktan kurtuldu.bu şekilde mahkemenin iş yükü azalmakla birlikte toplumda uzlaşma kültürünün yaygınlaşması ve tanıtılması yolunda örnek bir davranış sergilenmiş oldu.