Mersin’de İnternet Gazetecileri Derneği kuruldu

Mersin'de Mersin merkez ve ilçelerinde kurulu olan internet gazetecileri bir çatı altında toplandı. Kurucular kurulu, Kuruluşlarının resmi olarak tamamlanmasının ardından Atatürk Anıtı'nı ziyaret ettiler.

Burada açıklama yapan Başkan Vahap Şehitoğlu, Türk Medyası gibi Mersin medyasının da önemli bir değişim sürecini yaşadığını söyledi. Bu değişime ayak uyduran, gelişmeleri yakından takip eden Mersin medyasının bünyesinde yetişen profesyonel kadrolar aracılığı ile internet gazeteciği halkasını büyütüp, çoğalttığını vurgulayan Şehitoğlu, "Çok kısa bir zaman dilimi içerisinde Türkiye genelinde İnternet gazeteciliği yasal statüye kavuşacaktır. Bu nedenle Mersinli internet gazetecilerinin korunması ve bu mecranın amacı dışına taşmaması için tüm internet haber sitelerimizde çalışan ve çalıştıranları bir çatı altında toplanmak zorunlu olmuştur" dedi.

KURULUŞ AMAÇLARINI ANLATTI

Şehitoğlu; "Mersin'in deneyimli gazetecileri olarak hızla gelişen bu ortamda meslektaşlarımızın zaman ve hak kaybına uğramaması için, Mesleğimize de çok yakışan Mersin İnternet Gazeteciler Derneğimizi resmi olarak kurmuş bulunmaktayız" dedi.

Derneğin kuruluş amacına değinen Şehitoğlu, kentte internet ortamında gazetecilik faaliyeti yürütenler ile kuruluşların basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütenlerin bir araya getirilmesi olduğunu kaydetti.

Şehitoğlu ayrıca; "Gazetecilerin mesleki ve sosyal haklarını korumak, geliştirmek, meslek ilkelerini ve insan haklarını korumak, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi kurallarının işlediği ulusal, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışı çerçevesinde, düşünce, iletişim ve basın özgürlüğünün tam olarak gerçekleşmesini sağlamak, bu alanda gazetecilik mesleğinin özel amaç ve çıkarlara alet edilmesini engellemek amacı ile kurulmuştur." açıklamasında bulundu.

MEİGDER kurucu üyeler ise şu isimlerden oluştu: "Vahap Şehitoğlu (Başkan), M. Esat Durak (Başkan Yardımcısı), Süleyman Tıraş (Başkan Yardımcısı), Ercan Güneş (Genel Sekreter), Tayfun Tuna (Mali Sekreter, Mustafa İnsan (Üye), İsmail Usta (Üye).