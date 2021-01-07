Meteoroloji son dakika hava durumu raporunu açıkladı: İstanbul'a beklenen yağışlar geliyor! Üç gün boyunca sürecek...

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü beş günlük yayınladığı hava durumu tahmin raporunda İstanbul ve çevresinde beklenen yağışların hafta sonu ve Pazartesi günü olmak üzere üç gün boyunca devam edeceğini duyurdu. Barajlardaki su seviyesi düşerken Ocak ayında güneşli hava ile karşılaşan İstanbullular Cumartesi ve Pazar günü bir süredir beklediği yağışlı havanın etkisine girecek. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu tahminleri…
SON DAKİKA! ÜÇ GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK…
Marmara, Ege ve Karadeniz bölgesini etkisi altına alması beklenen yağışların Cumartesi Pazar ve Pazartesi günü İstanbul dahil Marmara'nın büyük bir çoğunluğunu etkisi altına alacağı öngörülürken bugün ise ülke genelinin Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli Çanakkale ve Muğla çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri İzmir'in kuzey ve batı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor…
METEOROLOJİ UYARDI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu tahmin raporuna göre; Cumartesi günü İstanbul dahil birçok ilde etkisini gösterecek olan yağışların Pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklarda mühim bir değişiklik yaşanmazken yağışlar Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde gerçekleşecek...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bugün (7 Ocak 2021) için yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli Çanakkale ve Muğla çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri İzmir'in kuzey ve batı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir'in kuzey ve batı kesimleri ile Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri sağanak yağışlı
MANİSA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ÇANKIRI °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
RİZE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, -1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
VAN °C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Diyarbakır ve Batman çevrelerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı bulutlu