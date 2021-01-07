Meteoroloji son dakika hava durumu raporunu açıkladı: İstanbul'a beklenen yağışlar geliyor! Üç gün boyunca sürecek...

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir'in kuzey ve batı kesimleri ile Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri sağanak yağışlı

MANİSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ÇANKIRI °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli