Meteoroloji'den SON DAKİKA sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi: O illerde yaşayan vatandaşlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika yayınlanan hava durumu raporuna göre, Cumartesi günü tüm Marmara bölgesini etkisi altına alacak sağanak yağışların görüleceği belirtildi. Pazar günü de etkisini Marmara ve Karadeniz'de gösterecek olan sağanak yağışların yanı sıra bazı illerimizde kar yağışları görülecek. Peki, kar yağışları hangi illerimizde etkili olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün önümüzdeki 5 güne ilişkin yayınladığı hava durumu raporu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Yayınlanan raporda yurdun büyük bir kesiminde sağanak yağışların görüleceği belirtilirken, bazı illerimizde ise kar yağışları görüleceği duyuruldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu haritasını yayınladı. Yayınlanan raporda Pazar günü Bayburt'ta, Pazartesi günü ise hem Bayburt hem de Ardahan'da kar yağışlarının görüleceği belirtildi. Öte yandan yeni haftayla birlikte kar yağışlarının yurdun doğu kesiminde etkisini arttırması bekleniyor.
İşte MGM'nin yayınladığı 5 günlük hava durumu raporu;
7 ARALIK PERŞEMBE HAVA DURUMU RAPORU
8 ARALIK CUMA HAVA DURUMU RAPORU
9 ARALIK CUMARTESİ HAVA DURUMU RAPORU
10 ARALIK PAZAR HAVA DURUMU RAPORU