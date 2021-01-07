Midelerinden 2.8 milyon liralık kokain çıktı

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nün uyuşturucu kaçakçılığı ile yürüttüğü çalışmalar kapsamında yutucu kurye yöntemiyle uyuşturucu kaçakçılığı yapmak isteyen biri kadın 3 kurye yakalandı. Kuryeler, Türkiye'de ilk defa İstanbul Havalimanı'nda kullanılan cihaz ile kontrol edildi. Kuryelerin midesinde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Hastanedeki tetkiklerde bir yolcunun midesinde 110, diğer yolcuda 80 kapsül bulundu. Diğer yolcuda da 24 şeffaf plastik çıktı. 190 kapsülde 2 bin 149 gram kokain, 24 plastikte bin 630 gram likit kokain tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 834 bin lira olan, 3 kilogram 779 gram uyuşturucuyu Türkiye'ye sokmak isteyen biri kadın 3 yutucu kurye gözaltına alındı.