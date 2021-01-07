Müzisyen Deniz Ayaz'ın katili arkadaşı çıktı

Bingöl'de düğün salonlarında müzisyenlik yapan Deniz Ayaz'ın öldürülmesiyle ilgili birlikte çalıştığı yakın arkadaşı Hozan Samet lakaplı, Samet Ateş (40) Elazığ yolunda yakalanarak gözaltına alındı. Ateş'in cinayeti alacak verecek meselesi yüzünden işlediği ortaya çıktı.

Hayvan alım satım ticareti yapan ve düğünlerde birlikte sahne aldığı Hozan Samet lakaplı Samet Ateş adlı mahalli sanatçıya 50 Bin TL borç veren Deniz Ayaz (35) verdiği parayı geri istedi. Parayı Sarıçiçek Köyü'ndeki ikametinde vereceğini belirten Hozan Samet, arkadaşı Deniz Ayaz'ı köye çağırdı. Evinden çıkıp köye giden Ayaz, burada 4 el ateş edilerek öldürülüp cesedi su arkına atıldı.



Katil zanlısı Cemal Ateş ve öldürülen Deniz Ayaz

CİNAYETTEN SONRA DÜĞÜNE GİDİP, ÇAY İÇMİŞ

Olay sonrası eve gidip üzerini değiştirdikten sonra düğün salonunda bir düğüne katılan Hozan Samet, daha sonra düğün salonundan ayrılıp bir arkadaşının evine çay içmeye gitti. Daha sonra başka bir arkadaşının evine giden Ateş, Elazığ'a gitmek üzere yola çıktı ve kardeşini arayarak "Birini vurdum, gidip gömün" dedi. İtiraz eden kardeşi de Jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine Elazığ yolunda jandarma tarafından yakalandı. Bu esnada jandarmaya karşı mukavemette bulunan Samet Ateş gözaltına alındı.